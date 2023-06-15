义大利举行贝鲁斯柯尼葬礼 全国哀悼日引争议

（法新社米兰15日电） 义大利今天为4度担任总理的贝鲁斯柯尼举行葬礼，在与这位商业大亨灿烂一生相得益彰的告别仪式期间，哀悼者高喊着足球口号，也有政坛人士对全国哀悼日争论不休。

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当贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）灵柩被抬进米兰的哥德式大教堂时，穿着盛装、戴上羽毛头盔的宪兵分列两侧，群众此时挥舞者贝鲁斯柯尼曾拥有的义甲名门AC米兰（AC Milan）旗帜，高喊「西尔维奥（Silvio），西尔维奥（Silvio）」。

教堂内有约2300名哀悼者，包括在86岁的贝鲁斯柯尼于政坛崛起及致富期间陪伴他的女性、政治人物和商业伙伴。

生前最后几年与他相伴的33岁女友法西纳（Marta Fascina）今天站在贝鲁斯柯尼长女马利纳（Marina）身旁啜泣，马利纳预料将继承贝鲁斯柯尼的媒体王国，部分人士揣测，她甚至将继承父亲的政治资产。

1名知情人士告诉路透社，贝鲁斯柯尼将被火葬，骨灰将被安置在他为自己和家人在米兰近郊建造别墅的陵墓地底。

贝鲁斯柯尼创立的保守派义大利前进党（Forza Italia）过去30年来大部分时间主导义大利政坛，他的商业王国也由房地产扩展至出版业。

贝鲁斯柯尼是一个极具争议性的人物，他为前美国总统川普等商人转型的政治人士树立榜样，其职业生涯不时出现丑闻和法律审判。

警方表示，约1万5000人透过架设在大教堂外的巨型萤幕观礼，绝大多数贝鲁斯柯尼的崇拜者和一些批评他的诋毁者爆发争论。

参与这场葬礼的义大利重量级政治人士包括总统马达雷拉（Sergio Mattarella）和总理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人，梅洛尼史无前例宣布今天为全国哀悼日的决定，招致一些批评。

前总理孔蒂（Giuseppe Conte）等若干反对派政治人士不愿参加这场葬礼，前卫生部长宾迪（Rosy Bindi）则说，「不适当的神圣化」正在发生。

全国哀悼日并非国定假日，属于象徵性致敬，公家机关建筑会降半旗致哀。欧洲议会（European Parliament）和欧盟执行委员会（European Commission）也决定以此方式致哀。

只有几位国际领袖前来米兰参加贝鲁斯柯尼葬礼，包括卡达国王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）、伊拉克总理苏达尼（Mohammed Shia al-Sudani）和匈牙利总理奥班（Viktor Orban）。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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