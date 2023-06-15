俄罗斯在国会旁设大使馆太敏感 澳洲立法挡下

（法新社雪梨15日电） 俄罗斯在澳洲国会大厦旁兴建新的大使馆，坎培拉当局在接获情报单位警告此举恐带来刺探情报风险和安全威胁后，今天通过立法力阻。

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俄罗斯持有一笔土地租约，这笔土地距离澳洲国会大厦仅约400公尺，新使馆已在进行地基工程。

不过，澳洲在阻止俄国兴建新使馆失利后，今天通过新法，意在挡下俄国新使馆的兴建。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，在和国家安全委员会（National Security Committee）开完会后，迅速拟定这项法案。

他告诉记者：「政府已收到非常明确的安全建议，攸关俄罗斯在距离国会大厦这么近的地方新设大使馆所构成的风险…我们正迅速行动，确保租赁地点不会变成俄罗斯新外馆。」

1名俄罗斯外交官告诉法新社，澳洲通过法案的消息传出后，俄罗斯「大使馆正在寻求法律建议」。

澳洲这项在两党支持下通过的新法并未禁止俄国在澳洲设立外馆，只是使馆位置不能过于接近国会。

这项法案也坦承俄罗斯可能符合经济补偿资格。

反情报专家、前联邦调查局（FBI）探员戴斯蒙 （Dennis Desmond）表示，可以合理怀疑俄罗斯将利用计画中的使馆地点，作为监视澳洲政治人物的基地。

他告诉法新社：「大使馆地点决策的背后显然有十分明确的意图…他们会动用各种技术和手段。」

戴斯蒙表示，这可能包括讯号情报以及监视澳洲官员。

前英国外交官、澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）国防、战略和国家安全部门副主任史德礼（Alex Bristow）指出，澳洲政府可能收到情报单位强烈警告。

他指出，由于位置相当接近，俄大使馆可能运作某种形式的电子监听。

史德礼说，俄罗斯拥有一些世上最庞大、最强大、最具侵略性，最不受控制的情报单位。

「他们享有我们绝不会给予西方情报单位的权限。」

艾班尼斯表示，他预期俄罗斯将会有某种形式的反击。

他说：「我们不认为俄罗斯有资格谈论国际法，因为他们入侵乌克兰，就是一贯且无耻地藐视国际法。」

俄罗斯2008年透过和澳洲国家首都局（National Capital Authority）签约取得土地的租赁权，并在2011年取得建筑许可证。

俄罗斯打算将大使馆从目前的庞大砖造建筑搬迁到新址。目前的俄国大使馆位于旧市区，往下望可以看到一处殡仪馆、一家酒吧和一处加油站。

澳洲政府原本对于俄国兴建新使馆计画没有意见，但在俄国入侵乌克兰造成双方关系恶化后，亟欲阻挡俄国这项使馆计画。

澳洲政府之前试图取消这项租约，但上月遭联邦法院驳回，转而催生这项国安立法。

© 2023 AFP