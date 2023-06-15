北约秘书长史托腾柏格：继任人选将由成员国决定

（法新社布鲁塞尔15日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天表示，不论是否要进一步延长他的9年任期，或是换人担任秘书长，都将取决于北约的31个成员国。

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在7月中在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的北约峰会之前，成员国正热烈讨论继任者相关事宜，以接替史托腾柏格（Jens Stoltenberg）的位置。

史托腾柏格自2014年开始担任北约秘书长。去年，因俄罗斯入侵乌克兰，他的任期延长一年至今年10月。

潜在接替人选中，丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）最被看好，英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）也表态角逐。

不过，截至目前，北约成员国尚未就明确人选达成共识，越来越多外交官也开始讨论要求史托腾柏格续任的可能性。

64岁的史托腾柏格重申，自己「无意寻求延长任期」，但决定权在所有成员国。

他在布鲁塞尔的北约国防部长会议上说：「说到我的继任者，这是将由31个盟国决定的问题。我会对联盟必须做出的所有决定负责，只有一个决定除外，那就是关于我的未来。」

来自成员国的多名外交官今天表示，如果没有找到明显的继任人选，他们将赞成让史托腾柏格留任。

此外，北约东翼国家一直推动由该区域的人选出任秘书长，以对俄罗斯采取更强硬的立场。

报导指，史托腾柏格的任期是否再度延长，可能取决于明年在华盛顿举行的峰会。这场峰会旨在纪念北约成立75周年。

© 2023 AFP