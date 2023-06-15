印度角力女将示威抗议后 协会主席遭控性骚等罪

（法新社新德里15日电） 性骚风波烧进印度体坛，印度警方今天表示，已对印度角力协会主席辛赫提出性骚扰及跟骚指控。此前多名印度角力女将曾示威抗议并要求逮捕辛赫。

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今年4月，一群女性角力选手在印度首都新德里静坐抗议，要求逮捕身兼印度角力协会（Wrestling Federation of India）主席及执政印度人民党（Bharatiya Janata Party）国会议员的辛赫（Brij Bhushan Singh）。

印度首位拿下奥运奖牌的角力女将马里克（Sakshi Malik）和其他印度女性角力冠军们指控辛赫对女性运动员伸出咸猪手，还要求提供性服务。

德里警察局（Delhi Police）在声明中表示，他们调查结束后，依印度刑法指控辛赫性骚扰及非法跟踪骚扰。

辛赫的助理秘书托马（Vinod Tomar）也面临相同指控以及刑事恐吓罪与帮助罪。

不过，警方表示，一名未成年人已撤回对辛赫的指控。

检察官史里华斯塔瓦（Atul Shrivastava）证实已提起多项诉讼。

记者无法立即联系到角力选手们发表评论。

一名警方消息人士指出，上周有超过155人在对辛赫的调查中接受讯问，这项调查在印度顶尖角力选手控诉数个月后展开。

辛赫昨天接受媒体采访时，矢口否认对他提出的所有指控。

© 2023 AFP