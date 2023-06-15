哈佛医学院员工涉盗卖人体遗骸

（法新社纽约14日电） 美国检方今天表示，美国着名哈佛医学院（Harvard Medical School）一名太平间经理涉嫌在未经许可情况下，窃取人体器官或其他部位并加以贩售。

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宾州中区检察官在声明中说，现年55岁的洛奇（Cedric Lodge）被控贩运窃盗而来的人类遗骸。

检察官卡拉姆（Gerard Karam）说：「有些罪行超出理解范围。」

他补充说：「特别令人震惊的是，这里很多受害者是自愿捐出遗体，用于教育医疗专业人员及促进科学与治疗利益。」

洛奇与他63岁妻子丹妮丝（Denise Lodge）以及其他5名被告，被控涉及一个买卖人体遗骸的「全国网络」。

检方表示，自2018年到2022年，洛奇在这些捐赠给医学研究和教育单位的大体被火化前，「窃取一些器官和其他部位」。

他被控将这些遗骸从位于麻州波士顿的哈佛医学院，带到他在新罕布什尔州戈夫斯敦（Goffstown）的住家，接着伙同妻子将遗骸出售给麦克林（Katrina Maclean）和泰勒（Joshua Taylor）。

检察官办公室说，洛奇有时「会让麦克林和泰勒进入太平间…以检查大体并选择要购买什么部位」。

检方说，44岁的麦克林和46岁的泰勒随后便将其转售出去，藉此牟利。

「波士顿环球报」（Boston Globe）报导，起诉书称，麦克林将人皮运送给泰勒，让他「将人皮晒成皮革」。

哈佛医学院在声明中说，洛奇已于5月6日被解雇。

哈佛医学院院长亨德特（Edward Hundert）在联合声明中说：「得知我们的校园曾发生如此令人不安的事情，让我们大感震惊。」

另一名被告则涉嫌从她工作的阿肯色州太平间偷走遗骸，其中包括两具本应火化并归还给家属的死产婴尸。

此外，还有两人被控互相买卖对方窃取而来的遗骸，并透过线上支付得手超过10万美元（约新台币元310万元）。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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