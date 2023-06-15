川普接连遭起诉 妻子梅兰妮亚神隐不露面

（法新社华盛顿14日电） 前美国总统川普数周来2度被迫出庭应讯，听取检方对他提出的重罪指控，虽有忠实支持者聚集在法院外，却不见他的妻子梅兰妮亚・川普（Melania Trump），令人关注。

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川普因涉嫌在卸任后不当处理政府机密文件而被联邦起诉，昨天在迈阿密联邦法院出庭应讯。

川普前往法院的车队由6辆运动休旅车（SUV）组成，载满大批随行人员，他的支持者也聚集起来，手持色彩鲜艳的旗帜和表达团结的标语牌。

然而却不见梅兰妮亚的踪影，她拒绝陪川普上法院，甚至不愿在远端发表支持声明，令观察川普动向的人们大感震惊。

专门研究第一夫人的俄亥俄州立大学（Ohio University）历史学教授耶里森（Katherine Jellison）说：「美国人习惯看见政治人物的妻子在发生丑闻及危机时与丈夫站在一起…因此，梅兰妮亚没有在她丈夫最近公开露面时现身，自然格外引人注目。」

今年4月，川普在纽约曼哈顿法院出庭应讯时，梅兰妮亚也没有出现。在这起案子中，川普因涉嫌于2016年总统大选竞选期间支付封口费给成人片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）交换她保密两人2006年的婚外情而被起诉。

离开法院后，川普回到佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所发表演说，尽管梅兰妮亚住在此处，且她的父亲也坐在前排，梅兰妮亚仍然缺席。

川普当时曾向家人致意，但只字未提结婚18年的梅兰妮亚。曾是梅兰妮亚密友的前「时尚杂志」（Vogue）主管温斯敦－沃可夫（Stephanie Winston Wolkoff）2020年猜测这对夫妻的婚姻其实是场「交易」，近期发展让这种说法甚嚣尘上。

梅兰妮亚的办公室没有回应法新社的置评请求。温斯敦－沃可夫告诉美国名流八卦媒体「第6版」（Page Six），沉默是梅兰妮亚维护尊严的方式。

温斯敦－沃可夫说：「梅兰妮亚活在否认的象牙塔里…她刻意沉默，这是她选择的武器，也是她的防护铠甲。」

© 2023 AFP