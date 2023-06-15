欧盟点名华为、中兴通讯构成安全风险

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天示警，中国电信巨擘华为、中兴通讯对欧盟安全构成风险，宣布不再使用依赖这两家公司的服务。

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欧盟执委会在声明中表示：「执委会认为，跟其他5G供应商比起来，华为与中兴通讯实际上意味着明显更大的风险。」

声明指出，执委会将采取相关安全措施，不采购仰赖华为与中兴通讯设备的新连线服务。

欧盟内部市场事务执委布勒东（Thierry Breton）向欧盟27个成员国和电信业者呼吁，行动网路应排除使用华为与中兴通讯的设备。

布勒东在布鲁塞尔的记者会上说，不能继续严重依赖可能变成「武器」来攻击欧盟利益的设备，「对我们的共同安全而言，这样的弱点太过危险、风险太大」。

欧盟执委会表示，大约24个欧盟成员国已经通过规范或正在奠定基础，来赋予国内当局设限的权力。

但布勒东指出，只有10个成员国运用这些规范来限制或排除高风险卖家，「这样速度太慢，构成重大安全风险，并使欧盟集体安全暴露于风险之中」。

欧盟执委会3年前就引进严格5G规范，但当中并未公开禁止任何供应商，也没点名华为。因此今天的声明象徵欧盟改弦易辙，对中国采取日益强硬的路线，同时仍维持与北京的关系。

© 2023 AFP