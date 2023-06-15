欧盟：Google滥用广告主导地位 建议出售部分业务

（法新社布鲁塞尔14日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天指控谷歌（Google）滥用其线上广告市场的主导地位，并建议这家美国企业出售部分广告业务，以确保公平竞争。

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欧盟执委会经过2年反垄断调查后，得到上述初步调查结果，并邀Google在最终结果出炉之前，立即做出回应。

Google现在将有机会做出书面答覆并要求开听证。之后欧盟执委会将决定Google是否违反欧盟反垄断法。如果被判有罪，欧盟执委会还可以对Google处以高达其全球营收10%的罚款。

这些指控增加了Google在广告技术（ad tech）产业主导地位的压力，因为就在几个月前，美国当局已以同样的议题对Google提出控告。

Google全球广告副总裁泰勒（Dan Taylor）在声明中表示，公司不同意欧盟执委会的声明，并将「做出相应回应」。

他强调，谷歌致力于在「高度竞争」的市场中为广告商「创造价值」，并表示「委员会的调查集中在我们广告业务的一个窄小层面」。

Google是美国科技巨头Alphabet的子公司。Alphabet的2022年第4季全球营收达760亿美元，而Google广告收入为其中核心部分。

欧盟执委员副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我们担心Google可能非法扭曲了也称为广告技术的线上广告业竞争。」

她表示，欧盟执委会尚未对此案做出最终结论，正在等待Google的回应。

© 2023 AFP