苏丹内战2个月 战机炸不停百姓无宁日

（法新社喀土穆14日电） 苏丹因敌对将领争权而陷入的毁灭性战争即将届满两个月，交战双方战火不熄，中部城市奥比德（El-Obeid）今天也遭战机轰炸。

广告 继续浏览后续

4月15日以来，柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）领导的政府军和他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指挥的武装准军事团体「快速支援部队」（RSF）持续进行城市战，首都喀土穆（Khartoum）在战火蹂躏下面目全非。

根据非政府组织「武装冲突地点和事件资料组」（Armed Conflict Location and Event Data Project）上月最新数据，战事迅速蔓延各省，尤其是西部达佛（Darfur）地区。这场内战至今已造成至少1800人死亡。

目击者告诉法新社，政府军今天首次空袭北柯多方省（North Kordofan）首府奥比德。战争爆发后，这个省份持续被快速支援部队包围。

军方另指责快速支援部队杀害西达佛省（West Darfur）省长，称之为「残忍行径」。

根据联合国旗下「国际移民组织」（International Organization for Migration），全苏丹约有220万人逃离家园，其中100多万人逃离喀土穆，逃离者中，有52万8000多人在邻国寻求庇护。

喀土穆居民塔哈（Ahmed Taha）告诉法新社，还留在喀土穆的人已经没有粮食、饮水和药物。

「我们什么都没了，整个国家被彻底摧毁。四周尽是掉落的炸弹和子弹，苏丹处处是灾区。」

另一名喀土穆居民阿布杜拉曼（Soha Abdulrahman）则说：「两个月来，我们受苦再受苦，都是因为这场战争害的。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2023 AFP