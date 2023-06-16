俄国频遭攻击 蒲亭出席圣彼得堡论坛采取严格维安

（法新社莫斯科16日电） 乌克兰对于俄罗斯国土的攻击频传之际，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）今天在圣彼得堡出席一场国际经济论坛，但现场行动通讯受到「空前的」维安措施切断。

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在俄国第二大城圣彼得堡（Saint Petersburg）举办这场论坛的主办单位俄罗斯会展基金会（Roskongress Foundation）稍早表示，行动网路业者提供的网路通讯将被封锁。

克里姆林宫（Kremlin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「使用WiFi吧。」

根据圣彼得堡当地媒体Fontanka，举办论坛的建筑物有嗅探犬巡逻，还有许多车辆排着等待安检。

国际传真社（Interfax News Agency）引述培斯科夫的说法指出，「这些安全措施…是前所未见的」。

培斯科夫表示：「这是正常作法。敌人明目张胆行动，不放弃造成破坏的企图。」他还说，在这样的情况下「保持警惕和戒备非常重要」。

俄国近几周成为无人机攻击目标，且受到武装入侵、出现爆炸，莫斯科当局将这些事件归咎于基辅的部队所为。

圣彼得堡虽然与乌克兰距离遥远，但具有影响力的军事部落客塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky）却在4月时，在圣彼得堡一间咖啡馆被炸死。

莫斯科当局指控基辅的情报单位和俄国异议人士策划了这起攻击。

数周后，圣彼得堡附近的高压电塔因爆炸损毁，俄国当局认为这是一起蓄意破坏行动。

© 2023 AFP