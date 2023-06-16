美国务院谴责苏丹军头犯暴行 令人忆起达佛种族灭绝

（法新社华盛顿15日电） 美国国务院今天谴责在苏丹西达佛省发生的暴力和侵权行为，将这些暴行「主要」归咎于准军事组织「快速支援部队」，称这让人忆起当地曾发生的种族灭绝事件。

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法新社报导，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）声明指出：「今日在西达佛省（West Darfur）等地区发生的暴行，令人不祥地忆起达佛曾发生的可怕事件，后来美国于2004年认定为种族灭绝。」

两个月前苏丹掀起内战；柏罕（Abdel Fattah al- Burhan）领导的政府军和他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指挥的武装准军事团体「快速支援部队」（RSF）爆发冲突，造成至少1800人死亡，首都喀土穆（Khartoum）部分地区在战火蹂躏下全毁。

米勒说：「在达佛地区发生的暴行，虽然主要归咎于快速支援部队和所属民兵，但交战双方都应为滥权负起责任。」他指的是苏丹快速支援部队与政府军之间持续进行的战争。

米勒说，光在西达佛省首府日奈那（El Geneina）就有多达1100名平民丧生，而联合国通报此一地区已有超过27万3000人流离失所。

国务院援引媒体报导及人权团体「苏丹冲突观测台」（Sudan Conflict Observatory）的报告指出，卫星影像显示居住社区已「遭掠劫部队夷为平地」。

国务院说：「当地妇女首当其冲遭受暴力，受害者和人权团体信誓旦旦地指称，快速支援部队的士兵及其同盟军犯下性侵罪行，以及其他形式与冲突有关的性暴力。」

© 2023 AFP