美日韩安全会谴责北韩射飞弹

（法新社华盛顿15日电） 白宫声明表示，美国、日本和南韩的国家安全高层今天在东京举行三方会议，讨论维护台海稳定，以及在东海和南海的协调合作。

广告 继续浏览后续

白宫声明说，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）与日、韩安全高层会议中，除讨论维护台海安全，也商议北韩「非法核子与飞弹计画，以及最近的挑衅」，并确认三方加强合作的下一步骤。

美国与日韩盟友今天也发表联合声明，「谴责」北韩最近的飞弹发射。

南韩军方表示，北韩最近又发射两枚短程弹道飞弹。北韩此前警告说，对美国与南韩进行中的联合军事演习将做出「无可避免的」回应。

美方声明指出，「如今我们三边伙伴关系比以往都更强大、更具潜力。」

白宫说，总统拜登未来数月将主持3国领袖峰会，在此之前，美日韩也讨论了科技、能源安全和「对抗经济胁迫」等议题。

在中国问题方面，苏利文与日本国家安全保障局局长秋叶刚男（Akiba Takeo）和南韩国家安保室室长赵太庸（Cho Tae-yong）「讨论了在东海和南海协调合作机会，并强调维护台海和平稳定的重要性」。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP