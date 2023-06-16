美贸易代表：为了经济安全 全球供应链需重新设计

（法新社华盛顿15日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天表示，为了经济安全，全球供应链需要重新设计，并更加着重提升标准和建构弹性。

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戴琪在全国记者俱乐部（National Press Club，NPC）演说指出，「脆弱的供应链和不可持续的全球化」需要改革来因应，像这样的挑战将对贸易政策产生影响。

美国拜登政府一直尝试摆脱传统的贸易协议。戴琪表示，藉由着重于效率和低成本，这些交易允许非协议缔约国提供大量内容。

戴琪指出，这有利「搭便车者，他们未签署协议中任何其他责任义务，诸如劳工和环境标准」。

她认为这种作为给那些利用「不公平竞争而成为生产中心」的国家带来好处。

戴琪还表示，以效率和低成本为重点，生产转移到美国以外，并「在一个经济体中日益巩固」，就像中国一样，这个国家「操纵成本结构」并控制关键产业。

虽然人们预期随着国家因贸易流通而获得财富，劳工标准和环境保护也会逐渐升高，但并无设立护栏保证会发生上述情况。戴琪说，这个系统藉着维持低标来鼓励各国参与竞争。

她说，在诸如「印太经济架构」（Indo-Pacific Economic Framework）讨论等新的贸易活动中，美国官员试图更注重劳工、环境和小型企业。

根据戴琪说法，重新设计供应链意味生产能更加容易自危机和中断中恢复过来。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）

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