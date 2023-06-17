乌军欲攻击俄罗斯炼油厂 俄国官员：击落3架无人机

（法新社莫斯科17日电） 乌克兰针对俄罗斯军队发动反攻之际，俄国官员今天表示，已摧毁3架锁定南部边境布扬斯克州（Bryansk）一座炼油厂的无人机。

广告 继续浏览后续

俄国布扬斯克州州长波戈马兹（Alexander Bogomaz）表示：「俄罗斯防空系统击退乌克兰武装部队针对诺夫济科夫地区（Novozybkov）『德鲁兹巴』（Druzhba）炼油厂的夜间攻击。」

波戈马兹还说：「多亏我国军队的专业水准…3架无人机都已被摧毁。」他没有提到任何损失。

无人机攻击在最近几个月频繁出现，基辅和莫斯科当局每周都声称数次击退无人机攻势。

在俄罗斯国土上，对于军队补给至关重要的石油设施，似乎是无人机攻击的首要目标。

基辅当局一再表示要收复被俄国并吞的克里米亚半岛（Crimea），当地也经常成为攻击目标。

俄罗斯在克里米亚指派的行政首长阿克瑟诺夫（Sergei Aksyonov）15日表示，俄军在当地击落了9架无人机。

上个星期，一架无人机击中俄国南部城市佛洛尼斯（Voronezh）的一栋住宅，造成2人受伤。

这是佛洛尼斯首次通报遭到无人机攻击，这座城市拥有大约100万人口，相较于经常通报受到袭击的边境地区，佛洛尼斯位于俄罗斯较为内陆的地带。

© 2023 AFP