加拿大最高法院裁定 维持美加之间移民协议

（法新社蒙特娄16日电） 加拿大最高法院今天裁定维持美加之间移民协议「安全第三国协议」，允许加国当局禁止寻求庇护者从美国进入加拿大。

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法新社报导，2004年生效的「安全第三国协议」（Safe Third Country Agreement，STCA）当中规定，寻求庇护者一旦离开原籍国，必须在抵达的第一个安全国家提出庇护申请。

加拿大最高法院法官今天一致裁定，这份协议「并未侵犯请求庇护的难民获得自由和安全的权利」。

2020年7月，加拿大一名联邦法院法官裁定这份协议无效，理由是寻求庇护者若被送回美国，会面临恶劣的拘留环境，违反了「加拿大权利与自由宪章」（Canadian Charter of Rights and Freedoms）。

倡议团体代表请求庇护者对这份协议的合宪性提出法律挑战。代表案例之一是一名衣索比亚女性被送回美国后，在当地一个拘留所遭到单独监禁一周。

加拿大最高法院法官凯西瑞尔（Nicholas Kasirer）今天在裁决书中表示，即使寻求庇护者「面临被美国遣返的真实而非臆测风险，但加拿大的法律机制提供了安全阀来防范这类风险」。

不过，加拿大最高法院也指示，对于「担心基于自身性别而受到迫害」的寻求庇护女性，加拿大联邦法院应该重新检讨相关政策。

加拿大公民自由协会（Canadian Civil Liberties Association，CCLA）闻讯后表示：「对很多难民来说，特别是自我认同为女性或LGBTQIA+（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人及无性恋等）族群，美国不是一个安全的国家。」

加拿大公民自由协会指出，这类人士面临的风险，是「在美国被任意拘留或单独监禁，接着被遣返到一个令他们面临迫害、虐待或死亡的国家」。

国际特赦组织加拿大分会（Amnesty International Canada）呼吁加拿大政府尽快退出协议。秘书长尼维亚班迪（Ketty Nivyabandi）在媒体简报会上表示：「『安全第三国协议』确实将难民推向被遣返的严重风险，特别是那些逃离性别迫害的人。」

今年3月开始，移民可在美加边界任何一处遭到加拿大遣回。在此之前，经由蒙特娄南方的罗克森路（Roxham Road）等非官方口岸进入加拿大的寻求庇护者，不适用安全第三国协议。

去年有4万移民是经由罗克森路从美国进入加拿大。

© 2023 AFP