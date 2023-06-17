印尼�Q里岛弑母案 「行李箱杀手」在美国法院认罪

（法新社华盛顿16日电） 美国司法部今天表示，一名被称为「行李箱杀手」的美国女子，今天就2014年在印尼�Q里岛与当时男友共谋杀害自己母亲一案认罪，当时她母亲的尸体被藏于行李箱中，弃置于计程车内。

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法新社报导，现年27岁的美国女子麦克（Heather Mack）因这起杀人案在印尼服刑7年，于2021年返回美国时被捕。她将在今年12月被判刑，可能在美国面临额外的28年牢灾。

当时十几岁的麦克和她的男友雪佛（Tommy Schaefer）于2015年时在印尼被判有罪，罪名是谋划杀害她的母亲芝加哥社交名媛谢拉（Sheila von Wiese-Mack），谢拉当时正在�Q里岛一家旅馆度假。

雪佛在五星级的瑞吉酒店（St. Regis Hotel）与谢拉发生激烈争吵后，用水果盘将62岁的受害者谢拉打死，随后这对情侣将装有受害者尸体的行李箱弃置于计程车上逃逸。

犯罪时怀孕的麦克以协助谋杀的较轻罪名定罪，处以10年徒刑，而雪佛则被判处18年徒刑。

雪佛在审判期间供认不讳，但声称他在与谢拉争吵时是出于自我防卫，谢拉当时对女儿的怀孕感到不满。

检察官表示，身为黑人的雪佛，在谢拉对他进行种族歧视的辱骂后，盛怒之下「盲目击中」谢拉。据悉，这对情侣随后将尸体塞进了行李箱。

雪佛目前仍被关押在印尼，而麦克在刑期开始时生下1个女孩，因表现良好而于2021年获释返美。

美国司法部今天表示，对雪佛的起诉目前待定。

美国最高法院裁定，宪法禁止「双重追诉」（double jeopardy，禁止一罪两审）的限令，不适用于某人已在一个国家受审，然后又在另一个国家遭受追诉的情况，若该国以明确法律禁止相关犯行。

美国司法部的起诉书指控麦克犯下共谋罪，以及其它未在印尼起诉的犯行。

© 2023 AFP