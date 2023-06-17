布林肯访中前与日韩外长谈话 重申坚定防卫承诺

（法新社华盛顿17日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天分别与韩国和日本外交部长谈话，并在访问北京前夕重申「三方持续合作」的重要性。

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法新社报导，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）透过声明指出，布林肯再度向南韩外交部长朴振（Park Jin）重申美国对防卫韩国的「坚定承诺」。

米勒表示，「国务卿和（韩国）外交部长谴责北韩持续非法发射弹道飞弹，并指出中国需要利用其影响力，鼓励平壤进行认真且持续的外交。」

布林肯也向日本外务大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）重申对其防卫的「坚定承诺」，并「谴责北韩持续向日本海非法发射弹道飞弹」。

美、日、韩三国15日发布联合声明，谴责北韩发射2枚短程弹道飞弹。此前不久，平壤扬言对进行中的美韩联合军事演习做出「势在必行」的回应。

三方声明反映出日本和韩国之间的关系日益缓和，这正是拜登政府在该区域紧张局势和中国影响力日益增强情况下的主要外交目标。

布林肯将于18日至19日重启年初因中国侦察气球事件而延后的访中行。这是他首度以国务卿身分访问中国，也是睽违近5年后，美国高阶外交官首次访中。

拜登今天早上告诉媒体记者，他希望「在未来数月内」与中国国家主席习近平会面，讨论「我们之间合理的分歧，以及如何…相处」。

© 2023 AFP