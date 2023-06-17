拜登演说突喊「天佑女王」 台下听众一头雾水

（法新社康乃狄克州西哈特福16日电） 美国总统拜登今天出席「国家安全社区峰会」谈论枪枝暴力议题，期间却冒出一句「天佑女王啊，老兄！」（God save the queen, man!），令台下听众一头雾水。

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法新社报导，拜登（Joe Biden）这句话的意思为何？指的是哪位女王？以及为何他要说这句听起来像是英国传统爱国口号的话？没有人能说出个所以然。 拜登曾会晤的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）已于去年9月过世，并由她的长子查尔斯（Charles）继位国王。

拜登稍早在美国康乃狄克州的「国家安全社区峰会」（National Safer Communities Summit）上发表一番慷慨激昂的谈话，表示要让国会加强枪枝所有权相关法律，期间他在台上突然冒出一句「天佑女王啊，老兄！」 不只台下听众满头问号，就连整天跟拜登跑行程的随行记者团也不明所以，而他自己也在全球白宫记者群组里传讯息说：「你们有些人问我，他为何这么说，我毫无头绪。」

不久后，白宫首席副新闻秘书达尔顿（Olivia Dalton）稍微揭开谜团，她告诉记者，拜登一直在「对人群里的某人发表意见」。

然而，这位康乃狄克州的「女王」究竟是谁至今仍是个谜。

© 2023 AFP