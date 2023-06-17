拜登：乌克兰加入北约之路 将无捷径可走

（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登今天表示，尽管俄罗斯全面入侵乌克兰，美国不会为乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）军事联盟做出特别安排。

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法新社报导，拜登在华盛顿附近告诉媒体记者，「他们（乌克兰）必须达到相同的标准，所以我们不会让这件事（加入北约）变得更容易。」

北约领袖预定下月在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开峰会。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）昨天在布鲁塞尔表示，北约领导人打算在立陶宛与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行首次北约－乌克兰理事会（NATO-Ukraine Council）会议。

史托腾柏格指出，本次会议将使基辅在谈判桌上获得更平等的地位，以「就安全问题进行磋商并做出决定」。

他还说，虽然北约将在峰会上强化与乌克兰的政治关系，但不会讨论基辅的成员身份。

他强调，「我们不会在维尔纽斯峰会上讨论邀请乌克兰加入的问题，而是将讨论如何让乌克兰更接近北约。」

「我相信我们会找到适当的解决方案和共识。」

北约的东欧成员国一直推动为乌克兰加入制定更完善的路线图，但美国和德国等主要盟友一直不愿突破2014年基辅有朝一日会加入的模糊承诺。

不过，德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天表示，如果乌克兰最终准备加入，可能会放宽部分成员国资格要求。

© 2023 AFP