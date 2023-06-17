英前首相强生为每日邮报写专栏 遇到新麻烦

（法新社伦敦16日电） 英国前首相强生（Boris Johnson）成为「每日邮报」新明星专栏作家，但立即遭到政府监管机构指责，他在过去48小时内已经引起一连串动荡。

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英国国会委员会昨天公布裁定报告，指强生在首相任内就官邸派对违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定一事，数度蓄意误导国会。立场右倾的「每日邮报」（Daily Mail）今天随即宣布强生将于每周六为报纸撰写专栏。

在「每日邮报」发布的影片中，曾担任记者的强生说，他「很高兴」为「那些杰出版面」贡献心力，矢言要提供「毫不保留的内容」。

长期以来，反移民、反觉醒、支持脱欧的「每日邮报」一直是强生和保守党最死忠的支持力量之一。

强生开玩笑说，他只在「绝对必要」时才会撰写政治议题。在网路上提供预览的首篇专栏中，强生描述了他永无休止的减肥奋战。

强生写道，他正在试用一种食欲抑制剂，以避免「在晚上11点30分突袭冰箱，用半瓶葡萄酒将切达起司与西班牙香肠冲进肚里」的诱惑。

但如果强生选择回到更重量级的政治话题，他就有了一个受人瞩目的平台来报复现任首相苏纳克（Rishi Sunak）。

然而，争议不断的强生因未遵守卸任官员接受外部任命的相关规定而受谴责。

商业任命谘询委员会（ACOBA）负责审视卸任官员离任两年内的所有类似任命，一名发言人说，强生在「每日邮报」于社群媒体发布新专栏消息的半小时前才通知委员会。

发言人说，这是「明显违反」规定，「我们已写信要求强生解释，并将根据我们的透明政策，适时公布信件内容」。 不过，商业任命谘询委员会不能强迫政治人物拒绝外部工作邀约，而强生惯常无视规则的行为，在下议院特权委员会昨天的报告中已展现无遗。

© 2023 AFP