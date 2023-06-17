西班牙首枚民间火箭遇技术问题 中止首飞

（法新社马德里17日电） 西班牙新创公司PLD Space表示，西班牙第一枚民间研发的火箭今天进行首飞，但在倒数结束后因为最后一刻出现技术问题而被中止。

广告 继续浏览后续

PLD Space共同创办人托瑞斯（Raul Torres）在推特（Twitter）上发文表示，于西班牙西南部省分维尔瓦（Huelva）进行的「缪拉1号」（Miura 1）试射已「自动中止」，因为用来提供火箭动力和燃料的部分脐带塔未如预期脱落。

托瑞斯说：「我们会分析这些资料来得到更多资讯。」

「缪拉1号」原订于5月31日发射，当时因强风延期。这枚火箭以斗牛品种命名。

这款仅高12公尺的小型可重复使用火箭，原定飞至距地球100公里高空处。

虽然这个距离可以将该款火箭送进外太空，但它的动力不足以进入轨道。

PLD Space今天进行的是次轨道发射，原本计划从事有效载荷微重力实验。

许多公司正争相研发发射装置，来因应不断成长的卫星市场。

根据欧洲谘询（Euroconsult）分析家统计，约有1万8500枚重量少于500公斤的小型轨道飞行器将在未来10年内发射。

© 2023 AFP