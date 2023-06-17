非洲领袖团访泽伦斯基 吁俄乌谈判终止战争

（法新社基辅16日电） 非洲领袖代表团今天到基辅拜访乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），并表达希望乌国能与俄罗斯进行谈判，进而终止战争的想法。

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由于非洲饱受俄乌战争影响，引发粮食价格不断上涨等问题，非洲代表团向乌克兰表达他们的担忧，并称他们此行是项具「历史意义的任务」。

他们抵达后不久，乌克兰就侦测到俄罗斯飞弹来袭，空袭警报响遍全国。

在与泽伦斯基会谈后，南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）表示，这波飞弹轰炸显示双方都需要停止战争。

他在记者会上说：「这场战争必须得到解决，应该透过谈判回归和平。」

他补充道：「今天发射的飞弹并未成功拦阻我们，也无法阻止我们持续呼吁让局势降温。」

拉玛佛沙说：「正因今日所见，让我们要呼吁必须让局势降温。」他在阐述和平的必要时，多次引用南非首位黑人总统曼德拉（Nelson Mandela）的话。

这次非洲代表团一行人，包括4位非洲总统，他们分别是拉玛佛沙、塞内加尔总统萨尔（Macky Sall）、尚比亚总统希奇莱马（Hakainde Hichilema），及担任非洲联盟（African Union）主席的葛摩联邦（Comoros）总统阿济利（Azali Assoumani）。

© 2023 AFP