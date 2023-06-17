2018年匹兹堡犹太枪击案 美媒：美国男子遭定罪

（法新社纽约16日电） 美国媒体报导，2018年在宾州大城匹兹堡枪击案中杀害11名犹太教徒的美国男子鲍尔斯（Robert Bowers），陪审团今天认定他被控犯下的仇恨犯罪致死等63项联邦罪行全数成立。

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2018年10月27日，鲍尔斯在匹兹堡（Pittsburgh）的生命树（Tree of Life）犹太会堂持枪行凶，因而被认定有罪。

根据美国有线电视新闻网（CNN）、美国广播公司（ABC）及其他媒体报导，现年50岁的鲍尔斯被控犯下仇恨犯罪致死等63项联邦罪行，全数被陪审团认定有罪。

如今一个陪审团将决定，鲍尔斯是否应该因为这场大规模枪击而被判处死刑。

检察官在庭审时表示，鲍尔斯有条理地跟踪被害人到犹太会堂，并且近距离朝当中多人数度开枪。

检察官还说，原是卡车司机的鲍尔斯犯案时高喊「所有犹太人都该死」。当时这场暴行令人们更加担忧美国各地右翼极端分子及新纳粹主义的势力再起。

事发时生命树会堂内正在举行安息日礼拜，鲍尔斯手持一把AR-15半自动突击步枪和3把葛洛克（Glock）手枪闯入大开杀戒，造成11人丧命、6人受伤，他当场被捕。

© 2023 AFP