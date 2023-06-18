亚美尼亚诗人马努尚反抗纳粹 将入祀法国先贤祠

（法新社巴黎18日电） 法国总统马克宏今天指出，在第二次世界大战期间被纳粹政权处决的亚美尼亚裔诗人和共产主义战士马努尚将迁葬到先贤祠陵墓，进入这个备受法国民众尊敬的历史名人安葬地。

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巴黎先贤祠（Pantheon）葬着数十位法国历史上的重要人物，前一位被奉入先贤祠的是演员暨民权人士约瑟芬．贝克（Josephine Baker）。

1906年出生的马努尚（Missak Manouchian）少年时期离开土耳其移居到黎巴嫩，并于1925年以无国籍难民身分来到法国，后来在第二次世界大战期间加入共产主义者的抵抗运动。

1943年，他率领一小群抵抗运动的外籍战士反抗纳粹德国占领，在纳粹政权占领的法国攻击和破坏德国军队。

但马努尚于1943年底被捕，并在1944年2月21日遭纳粹政权枪决。

对于马努尚将入祀先贤祠一事，马克宏（Emmanuel Macron）表示，马努尚「体现法国的普世价值观，承载了我们伟大的一部分」。

他也在今天的声明中向马努尚的「英勇」和「沉默英雄主义」致敬。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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