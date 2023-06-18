印尼向法商泰雷斯订购13台长程军用雷达

（法新社巴黎18日电） 法国军火制造商泰雷斯和印尼国营国防公司PT Len Industri今天说，印尼已向泰雷斯订购13台长程军用雷达，用来加强监视其庞大群岛的领空。

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两家公司在联合声明中说，泰雷斯（Thales）的Ground Master 400 Alpha（GM400a）雷达将使印尼军方「受益于单一的空中图像，当中整合了对于喷射机、飞弹到滞空直升机、无人航空载具等所有类型威胁的侦测状况」。

这份合约横跨好几年，金额尚未披露。每台雷达的价格为数千万美元。

泰雷斯国际（Thales International）总裁苏里瑟（Pascale Sourisse）告诉法新社，GM400a是一种机动雷达，探测距离515公里，并「整合人工智慧（AI）功能来管理其收到的大量数据」。

她说，购买13台最新一代雷达，「表明该国对监测周围空域的关注，这与印太局势直接相关」。中国正在那里展现其野心。

合约规定泰雷斯建造雷达和电脑系统，以处理收到的资讯。PT Len Industri负责建造将安装这些设备的雷达站，以及雷达的某些零件。

日益加剧的地缘政治紧张局势导致雷达市场强劲成长，苏里瑟说，这就是为什么泰雷斯转变其产业组织，并在新国家和法国发展生产能力的原因。

© 2023 AFP