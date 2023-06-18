尼泊尔豪雨导致洪患土石流 2死28失踪

（法新社加德满都18日电） 尼泊尔当局今天表示，雨季期间降雨造成的水患和土石流已导致2人死亡、28人失踪。

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根据当地官员，荷瓦河（Hewa River）上正在进行一项水力发电工程，已发现1名参与建设工人的遗体，另外17名员工在昨天晚上失踪。

在邻近的铁坡将县（Taplejung）还有另1人被发现死亡，由于房屋被土石流冲走，同一家庭的3名成员失踪。

尼泊尔警方发言人坎德尔（Rishi Ram Kandel）表示：「已寻获2具遗体，但仍有28人下落不明。我们已加强搜索和救援行动。」

桑库瓦萨巴县（Sankhuwasabha）助理县长吉米尔（Mohanmani Ghimire）表示，由于道路和桥梁都已损毁，救难人员难以进入受灾地区。

吉米尔表示：「水力发电工程的机械和设备都已被冲走。也有房屋被毁的消息。」

尼泊尔气象预报员警告，雨势将延续数天，并就河川水位发出警告。

每年6月到9月的季风降雨总是对南亚国家尼泊尔造成广泛的伤亡和破坏，但近年来，致命性的洪灾和土石流数量有所增加。

专家指出，气候变迁和大量的道路建设可能是这些灾难发生的原因。

© 2023 AFP