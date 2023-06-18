巴黎航空展将登场 专家预测防空系统是主角

（法新社巴黎18日电） 乌克兰战争密集使用无人机和飞弹，暴露出欧洲国家的防空能力缺口，航空谘询业者预测，在明天起登场的巴黎航空展（Paris Air Show）上，防空系统可能是主角。

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航空业者「航空动力谘询」（AeroDynamic Advisory）总裁艾波拉费（Richard Aboulafia）告诉法新社：「你们会看到很多人在谈飞弹生产能力。飞弹肯定是这个产业中成长最快的市场，但制造商速度完全赶不上。」

西方国家从冷战结束后彻底掌握天空，且在很大程度上抛弃了过去用于保卫北大西洋公约组织（NATO）部队不受苏联飞机攻击的强大防空系统。法国国会议员在最近一份报告中就示警，法国9个防空炮兵团有8个被裁撤。

但华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）高级顾问坎森（Mark Cancian）表示，随着愈来愈多国家取得巡弋飞弹、短程弹道飞弹和无人机，北约国家近几年又重新注重防空。

坎森告诉法新社：「他们已经起步，但基本上没走多远…我认为5年后（防空武器）数量会更多，但这帮不了乌克兰的燃眉之急。」目前西方防空系统与防空飞弹短缺，难以因应乌克兰的短程或长程防御需求。

德国政府已拨出一笔1000亿欧元（约新台币3兆3600亿元）的专款，未来几年将用于重建国防部队，其中50亿欧元计划用于防空，法国政府在2030年前投入的防空预算也跟德国相当。

军工产业方面，欧洲的MBDA飞弹系统公司近几个月已跟法国、义大利签署价值20亿欧元的合约，将供应两国700枚紫苑防空飞弹（Aster）。

波兰也将斥资22亿欧元，来采购数百枚CAMM飞弹和44具发射器。

© 2023 AFP