希腊移民船翻覆 巴基斯坦逮人口贩运疑犯

（法新社巴基斯坦穆萨法拉巴德18日电） 巴基斯坦官员今天表示，在数十名移民于希腊外海溺毙数天后，巴基斯坦当局已逮捕10名人口贩运嫌疑犯。

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巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shahbaz Sharif）也下令立即打击从事人口走私的仲介，表示他们会被「严厉惩罚」。

每年会有数千名巴基斯坦年轻人为了寻求更好的生活，踏上危险的旅途，试图非法进入欧洲。

14日于希腊伯罗奔尼梭半岛（Peloponnese）外海沉没的移民船造成至少78人死亡、数百人下落不明。而在那艘生锈的拖网渔船上，可能有数十名巴基斯坦人。

官员表示，有9名嫌疑犯被羁押在巴基斯坦控制的克什米尔地区（Kashmir），这是大多数受害者的家乡，另外1人则被羁押在古吉瓦特市（Gujrat），这座城市长期以来都被当作移民的跳板。

由巴基斯坦控制的克什米尔地区官员肖卡特（Chaudhary Shaukat）表示：「他们正在接受调查，因为他们参与推动整个过程。」

国际移民组织（International Organization for Migration, IOM）和联合国难民署（UN Refugee Agency）在一份联合声明中表示，船上人数据信在400人与750人之间。

巴基斯坦外交部昨天表示有12名国民生还，但没有关于船上有多少人的资讯。

一名匿名的移民官员告诉法新社，船上人数可能超过200人。

总理办公室在一篇声明中表示：「总理已经下达明确的指令，要求加强打击从事人口贩运这种令人发指罪行的人。」

政治动荡和濒临崩溃的经济促使成千上万的巴基斯坦人合法或非法地离开这个国家。

主要来自东部旁遮普省（Punjab）和西北部开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的年轻人经常循着伊朗、利比亚、土耳其、希腊的路线，违法进入欧洲。

© 2023 AFP