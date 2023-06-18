紧张趋缓 叶门沙那机场封锁7年后首飞沙乌地

（法新社叶门首都沙那17日电） 一架载着朝圣信徒的商业航班今天从叶门叛军掌控的首都沙那（Sanaa）起飞前往沙乌地阿拉伯，为2016年以来首见，是这个地区紧张局势趋缓的最新迹象。

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一名官员告诉法新社，这架载有277名旅客的叶门航空公司（Yemenia Airways）客机于当地时间今晚8时左右从沙那国际机场起飞；这座机场因沙乌地领导的联军与伊朗撑腰的「青年运动」（Huthi）叛军交战，至今已封锁7年。

旅客穆罕默德（Mohammad Askar）表示：「希望封锁能结束，机场也能继续开放。我们感到非常高兴和欣慰，我无法形容那种感觉。」

这架叶门航空客机，是2016年8月沙那机场遭联军封锁而关闭以来的首架班机。沙乌地领导的联军在1年多前对青年运动叛军展开驱逐行动。

多年来，有数十万人因这场战争而亡，或因缺水、食物匮乏等间接因素丧生；联合国将这场战争称为世界上最严重的人道危机之一。

但是，尽管联军发动轰炸袭击，也屡屡爆发地面冲突，青年运动武装叛军仍统治叶门大片土地。青年运动2014年占领首都沙那，并驱逐国际承认的叶门政府。 （译者：纪锦玲）

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