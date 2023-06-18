美沙调解 苏丹交战双方同意新一轮72小时停火

（法新社喀土穆17日电） 苏丹交战双方战火加剧，首都喀土穆发生致命空袭，伤者越过边界逃往查德后，居中调解的美国和沙乌地阿拉伯表示，交战双方将领同意从明天起开始新一轮72小时停火。

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民间组织表示，首都喀土穆（Khartoum）今天遭遇空袭，导致包括5名孩童在内17名平民丧生。查德的医务人员通报说，有数以百计来自达佛（Darfur）的伤者正在寻求治疗。

在为期两个月的战争期间，交战双方曾多次达成停战协议却又违反协议，包括在5月底时，前次尝试停战以失败告终，美国继而对双方将领祭出制裁后。

沙乌地外交部今天晚间发表声明指出：「沙国和美国宣布，苏丹武装部队（SAF）和准军事组织快速支援部队（RSF）谈判代表同意，在苏丹全境停火72小时。」

居中调解的沙国与美国表示，停火预计从苏丹当地时间18日清晨6时起生效。

调解人员说：「双方同意在停火期间，将避免移动和攻击，也避免使用战机或无人机、发动炮击、巩固地盘和进行部队补给，并避免企图取得军事斩获。」

此外，「双方还同意允许人道援助在苏丹全境自由行动和运送」。

领导政府军的柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和他的前副手、「快速支援部队」指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在权力斗争后，双方人马于4月15日掀起内战。（译者：纪锦玲）

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