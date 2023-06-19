以色列军队突袭约旦河西岸 3名巴人遇害

（法新社约旦河西岸哲宁19日电） 以色列军队今天在对约旦河西岸占领区的突袭行动中从直升机上发射多枚飞弹，并杀害3名巴勒斯坦人。以军宣称，此举是为追捕「通缉犯」。

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巴勒斯坦卫生部发布声明说，「（以色列）占领者对哲宁（Jenin）的入侵行动造成3名巴勒斯坦人死亡」，另外至少还有29人受伤。

根据声明内容，3名罹难者分别为29岁、21岁和15岁。

以色列军方则称，部队进入这个约旦河西岸北部城市逮捕多名「通缉犯」时，爆发「大规模交火」。

以军在声明中指出，巴勒斯坦方面「向部队投掷大量爆炸装置」后，多架「以色列国防军（IDF）直升机向枪手开火，以协助部队撤离」。

以国军方还说，1辆军用车辆在爆炸中受损。

一名不愿透露姓名的巴勒斯坦情报官员告诉法新社，这是2002年巴勒斯坦第2次起义以来，以军首次在哲宁的突袭中从飞机上发射飞弹。

以色列军队与巴勒斯坦好战分子经常在哲宁发生冲突。1名法新社摄影记者证实，截至上午10时30分双方仍在持续交战。

哲宁省副省长阿布鲁布（Kamal Abu al-Rub）告诉法新社，以军在凌晨4时左右发动突袭。

巴勒斯坦民政部长谢赫（Hussein al-Sheikh）说，「占领军（以色列部队）正对巴勒斯坦人民发动一场激烈而公开的战争」。他呼吁巴勒斯坦领导人做出「空前决定」，但未进一步说明。

据法新社统计，自今年年初以来，至少有162名巴勒斯坦人、21名以色列人、1名乌克兰人和1名义大利人在以巴冲突相关暴力事件中丧生。上述数字包括战斗人员和平民，在以色列方面，还包括3名阿拉伯少数民族成员。（译者：施施/核稿：陈政一）

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