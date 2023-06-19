共和党人开始切割　炮轰川普密件案

（法新社华盛顿18日电） 包括有意逐鹿白宫的彭斯（Mike Pence）和贺勤森（Asa Hutchinson）在内，多位共和党高层今天批评前总统川普处理机密文件的方式。

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川普因不当处理与保留机密文件相关的37项犯行遭到起诉，并于13日提出无罪抗辩。包括川普任内国防部长艾斯培（Mark Esper）在内，这些人在这之后首个周末的政治性谈话节目上炮轰川普。

检察官还指控川普计划阻止联邦调查人员取回他离开白宫时带走的机密文件。

上述共和党人今天在节目上的发言，和国会中许多为川普辩护或拒绝批评川普的共和党人评论有着天壤之别。

前副总统彭斯在国家广播公司新闻网（NBC News）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）暗指前老板川普在密件案的处理方式：「我无法为遭控诉的事情说话。」

前阿肯色州州长贺勤森在美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目上话说得更重，不仅说这些指控「重大」，还说川普「应该退出」2024年大选。

艾斯培则告诉美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）：「如果指控属实，那就是包含关于国安的资讯…可能对国家造成相当大的危害。」

新泽西州前州长克里斯蒂（Chris Christie）则抨击川普「不断抱怨、抱怨，抱怨事情有多么地不公平」。

这位前联邦检察官告诉CNN：「每当有人不同意他的意见，他就是个任性的孩子。」

© 2023 AFP