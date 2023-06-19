厄瓜多老妇棺材复活影片疯传 7天后宣告不治

（法新社厄瓜多基多18日电） 厄瓜多一名「已故」老妇最近在家属守灵时突然醒来，并且敲打棺材，受惊吓的家属发现她竟还活着，这段画面在网路疯传。但厄瓜多当局今天表示，这名妇人如今已经身故。

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上周一段在社群媒体发布的影片显示，厄瓜多76岁老妇孟多雅（Bella Montoya）躺在敞开的棺材中喘着气，而2名男子在一旁协助她。

孟多雅的儿子巴伯拉（Gilbert Barbera）表示，在亲属为她哀悼时，孟多雅一直敲打着棺材内部，拼命地想出来。

英国广播公司（BBC）报导，孟多雅最初于6月9日在厄瓜多巴巴奥约市（Babahoyo）的一家医院由医师宣告死亡。

但送葬家属在参加守灵仪式时，却听到孟多雅在棺材中敲打的声音，随后她马上被紧急送回同一家医院接受治疗。

厄瓜多卫生部今天证实，孟多雅在经过7天的加护病房治疗后，已因缺血性脑中风于16日死亡。

厄瓜多卫生部在声明中指出，孟多雅在医院里受到「持续监控」。

厄瓜多「宇宙报」（El Universo）引述巴伯拉的话表示：「这次我的母亲真的去世了。我的生活将不复以往。」

厄瓜多卫生部已下令调查，孟多雅最初如何被错误地宣告死亡。

当地新闻报导称，孟多雅患有一种称作强直性昏厥的疾病，患者会丧失感觉和意识，同时身体也会变得僵硬。

© 2023 AFP