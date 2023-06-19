国会表决前英相强生派对门调查报告 又爆新违规影片

（法新社伦敦19日电） 英国国会今天将就前首相强生任内的「派对门」事件调查报告进行表决，希望这场闹得沸沸扬扬、杀伤力极大的丑闻能就此落幕。报告内容认定强生曾向国会撒谎，蓄意误导国会议员。

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国会在强生59岁生日这天进行表决，这位英国前领导人正在盘算下一步，他的盟友预测强生将重返选举战场。

现任首相苏纳克（Rishi Sunak）的保守党政府也正面临日益增加的政治难题。英国通膨率居高不下，频繁升息也让选民在经济上苦不堪言。

作为英国脱欧的推手，民粹主义的强生领导保守党在2019年12月的大选中拿下压倒性胜利。但受派对门和一连串其他丑闻影响，强生去年7月被迫辞职下台。

强生驳斥国会特权委员会的调查报告，声称他是政治对手设计构陷的受害者，还指控调查他的议员表现得像个「私设法庭」，决心要终结他的政治生涯。。

国会特权委员会15日在长达106页的严厉报告中认定强生「一再藐视（国会）…并试图破坏国会程序」。

报告指出，「由于犯下这行为的人是首相，是政府内部位阶最高的成员，因此藐视情节更为严重」。报告还说，「过去从未发生过首相刻意误导下议院的前例」。

如果表决通过，强生将被暂停议员职权90天，但他已经在9日先发制人辞去国会议员职位。他的几位议员盟友预料将对报告投下反对票，但据报强生私下告诉他们不必反对，因为惩罚反正也没有实质意义。

即使这场表决看似要让派对门丑闻告一段落，昨天却出现了另一段影片，显示保守党党工于2020年12月防疫封锁期间举办派对，但当时大众被禁止从事社交活动或与亲友聚会。

前地方发展、房屋及社区大臣戈夫（Michael Gove）为这段影片致歉。

戈夫向英国广播公司（BBC）表示，这段影片「遭透了」，「没得辩解」。

© 2023 AFP