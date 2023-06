新全球金融公约峰会将于巴黎登场

(法新社巴黎19日电) 随着一连串的危机使得已经负债累累的国家陷入困境,世界领导人将于本周齐聚巴黎,带着雄心壮志,期待重新构想由气候变迁塑造的新世代国际融资机制。

法国总统马克宏(Emmanuel Macron)表示,「新全球金融公约峰会」(Summit for a New Global Financial Pact)旨在建立一个「新共识」,以应对解决贫穷、减少温室气体排放、和保护大自然这些环环相扣的全球目标。

台面上的想法从向运输、化石燃料、或金融交易徵收税款到贷款创新、以及对国际货币基金(International Monetary Fund, IMF)和世界银行(World Bank)的结构反思。

法国表示,为期2天的峰会于22日登场,将集结约50位国家元首和政府领导人,这更像是未来几个月一连串大型经济和气候会议前的一个意见交流平台。

法国总统府16日特别表示,希望对运输部门碳排放徵收国际税的想法提供「政治动力」,以期在6月稍后登场的国际海事组织(International Maritime Organization, IMO)会议取得突破。

由于富裕国家气候融资承诺信用破产,开发中国家正在寻求实质的进展。

位于气候变迁影响前线、由58个会员国组成的「V20」集团曾表示,2030年之前必须完成重组全球金融体系,以与气候目标保持一致。

「V20」集团财务顾问阿迈德(Sara Jane Ahmed)告诉法新社:「开始讨论国际金融架构是件好事,但我们必须看到时间表,而目前还没见到。」

阿迈德表示:「如果我们在2030年代才开始做这件事,代价将会昂贵许多,权衡也会更加困难。」

来到巴黎声援这一理念的领导人包括肯亚总统鲁托(William Ruto)、迦纳总统阿库佛艾杜(Nana Akufo-Addo)、以及巴贝多总理莫特里(Mia Mottley),莫特里是改革的大力支持者,并将在22日于峰会开幕式上致词。

其他与会者包括中国国务院总理李强、美国财政部长叶伦(Janet Yellen)、和欧盟执行委员会主席范德赖恩(Ursula von der Leyen)。

彭安杰(Ajay Banga)预计也将出席,这是他接任世界银行总裁后的首次国际会议,他承诺拥抱变革。

由于富裕国家的领导人较少出席,国际非营利组织「全球公民」(Global Citizen)副主席罗德尔 (Friederike Roder)表示,这场会议可能无法达成展现团结的期望。

罗德尔告诉法新社:「我们需要所有人一起参加。」她强调,改革需要主要经济体的首肯。

