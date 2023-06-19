日皇德仁会晤印尼总统佐科威 即位后首度国是访问

（法新社印尼茂物19日电） 日皇德仁今天会见印尼总统佐科威，这是他2019年即位以来首度国是访问。

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德仁和皇后雅子从6月17日到23日访问印尼这个东南亚最大经济体，佐科威（Joko Widodo）去年在东京访问期间邀请德仁来访。

德仁夫妇抵达印尼首都雅加达南边的总统府，旁边有数十名支持者高喊「欢迎来印尼！」和一支演奏日本国歌的军乐队。

佐科威在正式午宴款待前告诉媒体：「日皇夫妇访问印尼进一步加强我们人民之间的友谊。」

「这样的坚实基础对于发展我们两国之间的战略伙伴关系是必要的，特别是在经济领域。」

佐科威及妻子艾里亚纳（Iriana）和明仁夫妇一起在总统府花园周围散步，并举行植树欢迎仪式。

东京和雅加达近年来已采取行动加强双边关系，日本官员特别提及印尼新兴经济的重要性及其靠近全球航道的战略位置。

德仁夫妇将在明天参观雅加达的一个军人墓地，那里埋葬着28名在印尼独立战争（1945到1949年）中留下并作战的前日本士兵。

德仁一行人还计划访问爪哇岛中部的日惹（Yogyakarta），并参观世界遗产婆罗浮屠（Borobudur）寺庙群。

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）期间，疫情限制日皇德仁夫妇执行公务，如今已逐渐恢复。

德仁夫妇去年首次出国，当时是去参加英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的国葬仪式。

以前的日皇分别在1962年和1991年访问过印尼。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2023 AFP