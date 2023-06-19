泰国选委会批准选举结果 前进党成为众院最大党

（法新社曼谷19日电） 泰国选举委员会（Election Commission）今天确认了上个月的投票结果，亲民主在野阵营在选举中击败了由军方支持、已治理泰国近10年的政党。

广告 继续浏览后续

选举委员会正式批准500席众议院席次的投票结果，使得赢得151席的进步派前进党（Move Forward Party, MFP）成为最大政党。

前进党领导人皮塔（Pita Limjaroenrat）是成为总理的强力候选人，尽管他面临可能使他丧失资格的调查。

选举委员会正在调查约200件关于5月14日选举进行方式的投诉。

选委会秘书长萨文（Sawaeng Boonmee）在一场记者会上表示：「我们决定宣布批准选举结果，因为不是所有的投诉都能在60天内处理完毕。」

泰国法律规定，选举结果需要在60天内得到批准，但选委会有1年可以调查投诉案件。

议会将在15天内召开会议并选出众议院议长，何时选出新总理则没有固定的时间表。

前进党表示，已与包括第2大党为泰党（Pheu Thai）在内的其他7党结盟，这将使他们在众议院占据多数席位。

但为了确保总理职位，皮塔需要在参众两院赢得多数支持，包括250席全由上任军政府选出的参议院。

上周，皮塔遇到了最新挫折，选委会成立了一个特别委员会，调查他是否合乎竞选公职资格。

调查涉及皮塔在一家目前已解散的媒体公司iTV持有股份的问题。根据泰国法律，持有媒体股份者不能参选。如果被判有罪，他可能会被取消资格，并面临最高10年有期徒刑。

皮塔表示他在父亲过世后继承了iTV股份，而iTV在2007年已停止运作。

由于选民拒绝了曾为陆军总司令、于2014年发动政变后上台的总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha），前进党和赢得141席的为泰党在此次选举占据上风。

© 2023 AFP