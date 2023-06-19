澳洲国会通过法案 为原住民入宪赋权公投铺路

（法新社雪梨19日电） 澳洲国会今天通过为原住民权利公投铺路的法案，这场预计年底举行的划时代公投将决定宪法是否认可原住民，让原民享有针对国家决策发声的权利。

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参议院以52票对19票通过这项法案，总理艾班尼斯（Anthony Albanese）将在数周内决定公投日期，目前预料公投时间会落在10月至12月间。这将是澳洲自1999年举行共和制公投以来的首场公投，当年修改为共和国体制的提案最终遭到否决。

这场公投将成为澳洲国家政治的重要时刻，有助定义身为澳洲人的意义，并重新定义原住民与白人的关系。

如果提案通过，在澳洲生活至少6万年的澳洲原住民将首次获得宪法承认，原住民和托勒斯海峡（Torres Strait）岛民也将取得宪法赋予的权利，就影响其自身事务的法律给予国会议员建言。

艾班尼斯表示：「今天，我们的国会已对举办公投说『好』。现在，澳洲人民将有机会对和解说『好』，对宪法承认原住民说『好』。」

民调显示多数人支持所谓的「国会之声」，但随着辩论变得越来越有火药味，支持率也在下滑。

澳洲原住民占全国人口近2600万人口的约3.2%，在大多数社经指标都低于全国平均值。他们过去遭英国殖民统治者边缘化，直到1960年代才获得投票权。

© 2023 AFP