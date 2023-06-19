睽违4年 巴黎航空展登场

（法新社巴黎19日电） 因疫情取消的巴黎航空展，睽违4年之后今天在巴黎近郊的勒布尔热（Le Bourget）开幕，航太业者自新冠疫情中苏醒，但仍须承受削减碳足迹的压力。

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两年一度的巴黎航空展（Paris Air Show）2021年因疫情被迫取消，组织者将今年的活动称之为「恢复航展」。

在飞机制造商接到数百份订单，航空公司也准备迎接今年接近创纪录的乘客数量之际，航太业者蜂涌返回巴黎郊外的勒布尔热（Le Bourget）机场。

俄罗斯在乌克兰的战争也导致各国增加军费开支，这可能会使航空国防企业受益。

约2500家公司排队展示最新的飞机、无人机、直升机和飞行计程车原型，勒布尔热更提供了一个论坛来宣布交易。

法国航太公会（GIFAS）负责人、空中巴士执行长佛喜（Guillaume Faury）将这次航展形容为「动人美好的旧时光回归」。

巴黎航空展的展场面积达12万5000平方公尺（相当于18个足球场），预计在为期一周的活动中，可吸引约32万名参观者。

空中巴士和对手波音公司竞争激烈，争相宣布高达数十亿美元的飞机订单。

在勒布尔热举行的巴黎航空展，连同在偶数年举行的英国法恩堡（Farnborough）航空展，均是民用和国防工业的重要销售活动。

这次巴黎航空展至少有158架飞机、直升机和无人机展出，从最新的长途商用喷射机，到美国最新的匿踪战斗机F-35皆有。

美国将有425家厂商参展，这得益于俄罗斯入侵乌克兰后，人们对军事装备重新产生兴趣。航展还有其他46个国家的公司出席，但不包括受制裁的俄罗斯。

今年初才解除新冠国境限制的中国也将派代表参加。然而，中国并未展示其首款国产中程客机C919，该机型旨在与空中巴士A320neo和波音737 MAX竞争。

© 2023 AFP