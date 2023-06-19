联合国专员人权理事会致词 抨击数国扼杀公民社会

（法新社日内瓦19日电） 联合国人权事务高级专员今天对数个国家试图压制人权捍卫者和其他公民社会成员，让他们噤声，包括与他办公室合作的人，表达深切忧心。

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联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）在联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council, UNHRC）表示：「我对于数个国家扼杀公民社会的作法极度关切。」

图克在人权理事会新会期开幕致词时，对于那些与联合国合作、试图为其国内侵权行为敲响警钟的人们遭受攻击，表达了格外的关切。

图克未提及特定国家，但表示他的担忧包含联合国人权理事会47个会员国中一些国家的行为。

人权理事会成员中国，是一再被人权团体和非政府组织指控从事恫吓和报复的国家之一。

图克表示：「攻击与联合国合作的人，是一种尤为阴险的不合作手段，并可能在整个公民空间（civic space）产生寒蝉效应。」

他指出，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）过去13年发表了13篇关于恫吓与报复的报告，其中包含在77个国家发生的700起案例或事件。

图克说，2022年的报告「包含在42个国家发生事件的指控」，「其中12国为人权理事会成员国」。

然而，图克警告，这份关于报复行为的年度报告，「所提供的尚不是整个情况的全貌」。

图克表示：「当对于公民社会的恫吓与压迫如此强烈，以至于人们根本不敢冒险与国际机构合作，我们就不会收到关于报复行为的通报，因为没有人敢与我们互动。」

联合国人权理事会主席巴莱克（Vaclav Balek）上周告诉媒体记者，他最近处理了两起涉及报复的案例，但未提供更多细节。

今天稍早，巴莱克告诉人权理事会成员国，他不会在为期4周的会期容忍这样的行为。

巴莱克表示：「公民社会国家人权机构代表的积极参与，是人权理事会的基础之一。」

巴莱克强调：「作为主席，我会持续追踪所有曾与人权理事会、其机制和其程序合作过的个人或团体，遭到报复与恫吓的指控。」（译者：王嘉语/核稿：陈政一）

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