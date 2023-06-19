联合国将通过历史性公海条约 保护海洋生态

（法新社纽约联合国总部19日电） 联合国今天将通过世界上第一个保护公海的国际条约，这项历史性环境协议的目的在保护对人类至关重要的海洋生态系统。

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非政府组织「皮尤慈善信托基金会」（Pew Charitable Trusts）成员卡兰 （Liz Karan）告诉法新社说：「这将是一项重大成就，我们3月已庆祝文本拍板定案。但在（条约）通过后，才真正替下一步铺路。」

这项深具里程碑意义的公海条约（the High Seas Treaty）将建立一个法律架构，扩大环境保护范围至占全世界海洋面积6成以上的国际水域。

经过逾15年来的讨论，包括4年的正式谈判。联合国成员国今年3月历经最终阶段马拉松式协商，才敲定条约的文本

一群科学家在医学杂志「刺胳针」（Lancet）撰文指出：「健康的海洋，从沿海水域到偏远公海、再到深海海床区域，都是人类健康、福祉和生存不可或缺的一部分。」

由于世界上有大片海洋位于个别国家专属经济区的管辖范围之外，因此「公海」的保护任务需要国际通力合作。

「公海条约」的「公海」指的是所有国家都有权利捕鱼、航行和做研究的国际海域，目前只有1%的公海受到保护。

各国政府去年12月在加拿大蒙特娄（Montreal）通过一项历史性协议，同意在2030年前保护全球30%的陆地及海洋。对这个目标来说，公海条约至关重要。

非政府组织认为，联合国大会通过条约后，需要60个会员国的批准方可生效，此一门槛应是可达成，因为早先推动公海条约的「雄心壮志联盟」（High Ambition Coalition）就约有50个国家，其中包括欧盟国家、智利、墨西哥、印度和日本。

但联合国有193个成员国，60国距离各国普遍采行这公约，还有一段路要走。

环保团体公海联盟（High Seas Alliance）在社群平台推特（Twitter）发文呼吁：「（公海条约）通过后，迅速批准、生效实施，至关重要！」

© 2023 AFP