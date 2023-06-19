联合国欲送物资援助乌克兰 控俄罗斯百般阻挠

（法新社纽约联合国总部18日电） 乌克兰东部受卡科夫卡水坝破损影响，联合国因此欲运送人道救援物资过去救援，但该组织今天指控，称行动遭俄罗斯不断阻止。

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卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）6日溃堤，大水淹没俄罗斯和乌克兰所控制的赫松州（Kherson）大片地区，迫使数以千计居民逃离家园，也引发人们对环境灾难的担忧。

联合国乌克兰驻地协调员兼人道主义事务协调员布朗（Denise Brown）今天在声明中说：「俄罗斯联邦政府至今仍拒绝我们进入其临时军事控制区的请求。」

布朗说：「不论那些人身在何处，联合国将继续竭尽所能去接触那些急需救命援助的人，当中也包括那些最近因水坝毁坏而受苦的人。」

她补充道：「我们敦促俄罗斯当局依照国际人道主义法规定的义务行事。」

在俄罗斯控制区的官员昨天宣布，卡科夫卡水坝事件造成的死亡人数已上升到29人；而乌克兰方面则表示，其领土内的罹难人数上升到16人，且仍有31人失踪。

乌克兰指控俄罗斯炸毁这座位在第聂伯河（DniproRiver）上的水坝；俄国则称是乌国朝水坝开火酿祸。

© 2023 AFP