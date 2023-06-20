与时间赛跑 美加搜救探险铁达尼号失联潜水器

（法新社波士顿19日电） 美国、加拿大海岸防卫队今天与时间赛跑，急于搜救一艘载着5人潜入北大西洋深海探险知名沉船「铁达尼号」残骸的潜水器。

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这艘长6.5公尺的「泰坦」（Titan）型深潜载具是由「海洋之门探险」（OceanGate Expeditions）公司运营，18日下潜约1小时45分后就与水面失联。

截至19日晚间，密集海空搜救持续在麻州鳕角（Cape Cod）外海约1450公里、水深约3960公尺的区域进行。

美国海岸防卫队表示，他们已在鳕角东部1450公里处展开全面搜索；加拿大海岸防卫队也表示会派飞机和船只到搜寻区域参与救援。

在波士顿督导搜救行动的美国海岸防卫队少将毛格（John Mauger）告诉媒体：「在那片偏远区域搜索是一项挑战，但我们正部署所有可用资源，以确保能找到失联潜水器并救出里面的人。」

「我们用尽全力展开搜救，我们的人员都十分看重这次任务」。

对潜水器上的5人而言，能否获救的关键是时间，因为泰坦潜水器的供氧约96小时。毛格19日下午表示，他认为艇上还有70多小时的氧气存量。

这次潜水器上有知名英国亿万富豪兼飞行员哈定（Hamish Harding），他18日在Instagram发文「终于可以骄傲表示，我加入了海洋之门探险」。

58岁的哈定当时还说：「纽芬兰（Newfoundland）正值40来气候环境最严苛的冬天，这趟可能是2023年首次、也是唯一一次探索铁达尼号的载人任务。」

毛格不愿证实失踪5人的身份。哈定则是在发文中提及潜水器上的人员里有几位传奇探险家，有些人从1980年代至今已参与铁达尼号探险任务超过30次。

当时号称不沉巨轮的铁达尼号1912年4月从英国南安普敦（Southampton）驶往纽约的处女航途中，在北大西洋撞冰山沉没，船上2200多名乘客与船员超过1500人罹难。目前铁达尼号残骸位于加拿大纽芬兰（Newfoundland）外海约592公里、水深约3810公尺的海床。

伦敦大学学院（UCL）海洋工程学教授葛瑞格（Alistair Greig）表示，从目前新闻披露的消息推测，失联潜水器恐面临两种下场。

他说若潜水器只是电子或通讯出问题，应能上浮到海面并漂浮，等候救援人员发现。

「另一种情况是潜水器压力壳破损，若如此则极其不妙。」

© 2023 AFP