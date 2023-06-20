东协9月联合军演 改在南纳土纳海举行

（法新社雅加达20日电） 印尼军方今天表示，东南亚国家协会（ASEAN）首场联合军事演习已更换地点，避开与中国有主权争端的海域。

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东协军演原定在北纳土纳海（North Natuna Sea）举行，印尼把这块海域划为专属经济区，但中国船只偶尔会到那里巡逻。与雅加达政府对质时，中国则搬出所谓的「九段线」，宣称对当地有历史性权利。

中国宣称拥有南海大部分海域的主权，不顾印尼、越南、菲律宾、马来西亚等东南亚国家的抗议。

印尼军方今天发声明表示，9月18日至25日的东协军演目前订于南纳土纳海（South Natuna Sea）举行，避开有争议的海域。

东协成员国曾跟美国、中国举行海军演习，但不曾以东协整个集团举行军演。

印尼军方表示，东协轮值主席国印尼与数个东协伙伴进行筹备会议后，做出上述决定，但未公布有哪些国家参与或弃权。

东协的中国头号盟邦柬埔寨拒绝证实会参与演习。印尼军方则在今天的声明中表示，东协10国的军事领导人都会参加演习。

印尼国军总司令尤多（Yudo Margono）本月稍早告诉记者，演习重点为海事安全和救援，无涉作战行动。

© 2023 AFP