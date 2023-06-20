乌官员：俄无人机连夜大规模空袭基辅

（法新社基辅20日电） 乌克兰官员今天表示，俄军连夜对首都基辅发动大规模无人机袭击，同时袭击其他城市，目前还未获报有人员伤亡。

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基辅市兵役处在通讯软体Telegram发文表示，「首都遭受新一波大规模空袭」，并称这是俄军18天内首次派多架伊朗制见证者（Shahed）攻击式无人机对基辅发动攻击。

基辅市兵役处也指出：「根据大规模无人飞行载具（UAV）攻击的惯用手法，这些无人机从不同方向攻入首都，空袭警报连续响了超过3小时…我们在基辅周围空域侦测到20多个敌方目标，遭到军方及防空系统摧毁。」

基辅市兵役处说：「现阶段没有关于人员伤亡或损害的相关资讯。」

在乌克兰西边的利维夫（Lviv），利维夫州州长科济茨基（Maxim Kozytski）在Telegram发文说，有「关键基础设施」遭无人机攻击，但未提供更多细节。暂未获报有人员受伤。

乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）军方表示，札波罗热及周边地区一度成为锁定平民的「大规模攻击」目标。

尼古拉耶夫州州长吉姆（Vitaliy Kim）在Telegram发文说，尼古拉耶夫（Mykolaiv）南部地区也有3架见证者无人机被击落。

乌克兰总参谋部（Ukrainian General Staff）随后表示，俄军连夜出动的30架无人机当中，有28架被乌克兰防空系统击落。

© 2023 AFP