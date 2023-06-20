印度锡克教分离运动分子在加拿大卑诗省遭枪杀身亡

（法新社渥太华19日电） 加拿大警方今天表示，一名印度锡克教运动人士在卑诗省遭枪杀身亡。死者生前被印度当局通缉，他主张锡克族应从印度旁遮普省（Punjab）独立为「哈利斯坦国」（Khalistan）。

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根据加拿大联邦警察声明，昨晚8时30分左右，在卑诗省萨里市（Surrey）锡克教宗师那纳克寺庙（Guru Nanak Sikh Gurdwara）的停车场，发现一名「身上有明显枪伤」的男子陈尸在自己的皮卡车中。

加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police）说：「这名男子当场因伤死亡。」

警方最初未说明死者身分，后来才说，死者为45岁的尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar），是这座寺庙的负责人，他主张建立一个名为「哈利斯坦」的锡克教国家。

警方后来的声明说，公布尼贾尔的身分是「希望有助于调查」。

尼贾尔因涉嫌恐怖攻击和共谋杀人而被印度当局通缉，据说他曾向加拿大媒体否认相关指控。

「加拿大世界锡克教组织」（World Sikh Organization of Canada）指称，最近数月也有其他着名的哈利斯坦活动分子遭杀害或死因可疑，包括在英国的坎达（Avtar Singh Khanda），以及在巴基斯坦的潘加瓦（Paramjit Singh Panjwar）。

在印度旁遮普省，锡克教徒占58%左右，印度教徒占39%，当地1980年代和1990年代初期因哈利斯坦分离主义的暴力运动而动荡不安，有数以千计人丧生。

如今，最拥护分离主义运动的人主要是旁遮普省侨民。

印度经常向加拿大等外国政府抱怨印度侨民中锡克教强硬派的活动，指称这些人想再掀起叛乱。

今年3月，锡克教抗议人士在印度驻加拿大使馆外聚集后，印度当局就在新德里（New Delhi）召见加拿大驻印度的高层使节。

© 2023 AFP