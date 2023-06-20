参加铁达尼号探险行动后失联 英富豪哈定热爱冒险拥3项金氏纪录

（法新社伦敦20日电） 探索「铁达尼号」残骸的潜水器失联事件引发各界关注。英国航空大亨哈定（Hamish Harding）是潜水器上的5名乘客之一，他平常就热爱探险，个人还拥有3项金氏世界纪录。 法新社报导，现年58岁的哈定（Hamish Harding）是私人飞机公司Action Aviation创办人。该公司在杜拜和伦敦斯坦斯特德机场（Stansted airport）都设有办公室。

广告 继续浏览后续

在2004年成立Action Aviation之前，这位英国富商曾在印度班加罗尔（Bangalore）工作5年，担任1间物流公司的总经理。

尽管富比世杂志（Forbes Magazine）并未将哈定列入「亿万富豪俱乐部」，哈定显然仍有足够财力来支持其昂贵的探险嗜好。

一年前，他成为首个参加美国亿万富豪贝佐斯（Jeff Bezos）旗下蓝源（Blue Origin）公司第5次载人太空任务的英国人，进行太空旅行。

正如哈定在自己的Instagram上所写，「我会抓住所有机会去旅行、打破世界纪录和驾驶喷射机。」 热爱冒险的哈定是3项金氏世界纪录（Guinness World Records）保持人。2019年7月，他以46小时39分38秒完成飞越地球南北极逾4万公里行程，创下环绕地球两极最快纪录。

2021年3月，他和另名探险家韦斯柯沃（Victor Vescovo）乘坐潜艇抵达马里亚纳海沟（Mariana Trench）最深处「挑战者深渊」（Challenger Deep，距地表约1万973公尺），他在此次为期12小时的水下任务最终缔造2项世界纪录，包括全海洋深度下停留的最长时间（4小时15分钟），以及在此深度下行驶的最长距离（约4.5公里）。

上周末，哈定在Instagram发文，说他「终于可以自豪地宣布」自己将登上探索铁达尼号残骸的潜水器。

1912年4月，当时号称不沉巨轮的铁达尼号从英国南安普敦（Southampton）驶往纽约的处女航途中，在北大西洋撞冰山沉没，船上2200多名乘客与船员中有超过1500人罹难。

© 2023 AFP