奥克兰中餐馆溅血 24岁中国男子被捕涉蓄意伤人

（法新社威灵顿20日电） 纽西兰奥克兰市（Auckland）昨晚发生一名男子手持类似斧头的武器进入3家中式餐厅砍人事件，造成4人受伤。事后警方逮捕一名24岁中国男子，他今天被控蓄意伤人与重伤害罪。

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法新社报导，这名男子昨晚9时许先后进入3家中式餐馆，并持武器随机砍人。3家餐厅分别是「张亮麻辣烫」（Zhangliang Malatang）、「娇耳园手工水饺」（Yues Dumpling Kitchen）和「玛雅串串香」（Maya Hotpot）。

当局接到多通电话报案后赶赴现场。

当地媒体报导，犯嫌进入3家相邻的中餐馆，并使用类似斧头的武器攻击用餐客人。

上传社群媒体的影片显示，其中一家餐馆的地板上满是鲜血；警方在案发后当场逮捕一名男子，他今天将在北岸（North Shore）地区法院出庭。

他被控蓄意伤人并造成严重身体伤害罪；警方表示，可能还会提出更多指控。

东怀特玛塔（Waitemata East）地区警官萨加（Stefan Sagar）坦承这起事件「让相关人士惊骇不已」。

他说，警方认为这是一起单独事件，没有证据显示「这是出于种族动机的攻击事件」。（译者：纪锦玲）

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