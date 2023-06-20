巴西前总统波索纳洛将受审 恐危及进军2026大选

（法新社巴西利亚20日电） 巴西极右派前总统波索纳洛因抨击国家选举制度被控数项罪名，22日将开始在巴西高等选举法院接受审判，有可能被禁止竞选公职8年，恐将无法参加2026年下次总统大选。

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法新社报导，巴西高等选举法院（Superior Electoral Tribunal, TSE）审理的这起案件源于波索纳洛（Jair Bolsonaro）2022年7月与外国外交官举行会议，他在会议上对巴西的电子投票系统提出一连串没有事实证明的指控。当时他正竞选连任，但最终失败下台。

高等选举法院的7名法官将开始对波索纳洛被控滥用职权和滥用国家媒体等罪名作出判决。当时他在巴西总统官邸晨曦宫举行那次会议，有来自欧盟、法国、西班牙和其他国家的代表参加，并由公共电视直播。

内部人士说，法院几乎肯定会将68岁的波索纳洛定罪。波索纳洛在2022年10月的选举中输给资深左派总统候选人鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），现在恐将失去参加2026年下届总统选举的权利。

一名司法界的消息来源告诉法新社：「唯一的问号是有多少（法官）会决定将他定罪」。

法院若将波索纳洛定罪，可能会造成巴西右派势力分裂。右派仍然是巴西政坛的强大力量，保守势力目前在国会中占有主导地位。

如果被称为「热带川普」的波索纳洛在2026年大选出局，他并没有明显的继承人。

圣保罗的商业、法律和工程高等教育机构（Insper）政治分析家科森蒂诺（Leandro Consentino）说，波索纳洛可能利用被定罪将自己塑造成为「烈士」。

他说：「波索纳洛将试图透过将自己描绘成政治迫害的受害者，来维持他在强硬派的地盘。」

「无论最终谁成为（右派）候选人，他（波索纳洛）将是吸引选票的重要资产。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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