巴黎航展时隔4年回归 首日空巴迎来史上最大订单

（法新社法国布杰19日电） 因COVID-19疫情而中断的巴黎航空展今年回归，航展首日欧洲飞机制造商空中巴士（Airbus）就宣布迎来公司史上最大的民航机订单。

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法新社报导，因疫情影响时隔4年登场的巴黎航展再度迎来人潮，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也出席开幕式。

航展主办单位形容本届为「复苏航展」，在印度廉航「靛蓝航空」（IndiGo）的500架飞机订单下拉开序幕。两年一度的巴黎航展在2021年因疫情而取消。

航展期间战机和民航机会飞行表演，包含乌克兰军方官员在内的各国代表团身着制服或西装笔挺与会，与马克宏一同在看台观赏。

今年巴黎航展因俄乌战争使国防装备再成新亮点，此外航空业致力减少碳足迹也是焦点之一，马克宏乘坐抵达现场的直升机也使用部分永续性飞航燃料。

巴黎近郊的布杰机场（Le Bourget airport）周边交通大堵塞，证明大众渴盼今年航展；飞机制造商迎接数百份订单，航空公司今年也准备迎来接近最佳纪录的旅客量。

俄乌战争促使各国增加军费开支，可望嘉惠国防工业厂商。

俄罗斯今年被拒于航展之外，乌克兰军官在偌大展场四处参观，一些人拍摄现场展出的飞弹装备。

今年展场面积达12万5000平方公尺，接近18个足球场，为期一周的航展预计吸引约32万人次参观。

参展厂商来自47个国家地区，其中美国就多达425家。

靛蓝航空今天给空巴下的订单，涵盖A320家族的飞机，订单金额达550亿美元。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP